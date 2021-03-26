برلماني أوروبي: ملتزمون بدعم الشعب الليبي في عملية الانتقال وإعادة توحيد المؤسسات

ليبيا – رحب رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية بالبرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو بنجاح بعثة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى ليبيا ونظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، الذين التقوا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

كوزولينو وفي بيان نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الجمعة قال: “كما تحدث دي مايو، فإن الوجود في طرابلس يشهد على وحدة النوايا بين الدول الأوروبية الملتزمة بتحقيق الاستقرار في ليبيا”، موضحًا أن أنباء إعادة فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي ومكتب التجارة الخارجية تذهب في هذا الاتجاه.

وشدد كوزولينو على الالتزام بإعادة إطلاق الاقتراح حول أن أوروبا تلعب دورًا رئيسًا في عملية التهدئة وإعادة الإعمار في ليبيا، مع دعم الشعب الليبي في عملية الانتقال وإعادة توحيد المؤسسات التي انطلقت.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية