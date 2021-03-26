الزناتي: لم نسجّل حالات من السلالة البرازيلية حتى الآن.. ونتوقع وصول لقاح كورونا نهاية الشهر الحالي

ليبيا – قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي إن توريد اللقاح الخاص بفايروس كورونا سيتم عن طريق رئاسة الوزراء، ويرجح وصوله نهاية الشهر الحالي.

الزناتي وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الخميس، أشار إلى أن موضوع توريد اللقاح يجرى بمتابعة مباشرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبية، باعتباره مكلفًا قبل تشكيل الوزارة بالتواصل مع الشركات الأجنبية لتوريده في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، على أتم الجاهزية لتنفيذ حملة التطعيمات، وأن الإقبال على التسجيل في منظومة الراغبين في الحصول على اللقاح جيد.

الزناتي أكد أن الوضع الوبائي في ليبيا مستقر، مشددًا على أنه لم يتم تسجيل حالات من السلالة البرازيلية حتى الآن، وأن السلالات المؤكدة هي طفرة لندن وسلالة جنوب أفريقيا وكوفيد 19.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية