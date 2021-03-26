بعيو: لا دولة بدون رئيس.. فلا تنتخبوا البرلمان وحده

رأى رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، ضرورة عدم الاكتفاء في الانتخابات القادمة نهاية هذا العام بإنتاج برلمان أو سلطة تشريعية دون انتخاب رئيس للبلاد، محذرا من دخول البلاد فيما وصفه “مدار الفوضى ومسار العدم”.

وقال بعيو في تدوينة بعنوان (لا دولة بدون رئيس.. فلا تنتخبوا البرلمان وحده) نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”يبدو واضحاً كالشمس، أننا مهما حاولنا التأسيس للدولة من خلال صياغة الأفكار، وتعبئة الجموع، وحشد المجاميع قيادات ونُخب، فإننا نظل محتاجين في الأساس إلى الشخص الرمز. لا دولة دون مؤسس يسبقها إلى الوجود، فيوجد قبلها، وتولد على يديه أو بين يديه، ولابد أن تكون حوله أيادٍ كثيرة تساعد على الميلاد، لكنها لا تُوقع على شهادة الميلاد”.

وتابع بعيو، :”إن الدولة الليبية المنشودة، والتي هي دولة الاستقلال الثانية، لا يمكن وجودها دون اتّباع ذات النسق التاريخي الذي كان عند ميلاد الدولة الوطنية المستقلة الأُولى قبل سبعين عاماً في شتاء 1951. إن الاكتفاء في الانتخابات القادمة نهاية هذا العام بإنتاج برلمان أو سلطة تشريعية، دون انتخاب رئيس للبلاد، هو دخول آخر في مدار الفوضى ومسار العدم، وتسليمٌ خاسر لما تبقى من مقومات الكيان الوطني الليبي إلى تجار مضاربين مغامرين، لن يتفقوا على القيمة الحقيقية للوطن وللشعب وللدولة، بل سيتفقون وإن تخالفوا قليلاً على اقتسام الوطن غنيمة، ولنا من تجاربنا المريرة خلال التسع العجاف الفائتة منذ صيف 2012، ما يؤكد ويثبت خطأ وخطر انتخاب مجالس نيابية وتشريعية، دون انتخاب رئيس للدولة، انتخاباً مباشراً من الشعب الليبي. رئيسٌ لا يجب أن يكون وربما يستحيل أن يكون، حاكماً مطلقاً مستبداً، لكنه يجب أن يكون ويمكن أن يكون حاكماً رمزاً، مع سلطات مناسبة تجعله يستطيع أن يكون حكماً حازماً بين السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية والعسكرية، كي لا تجور على بعضها ولا تتصادم ببعضها، وكي لا تجور على الدولة ولا تصطدم بالشعب، وهذا يمكن ضبطه دستورياً، شرط أن لا يكون هذا الدستور المَعيب الناتج عن هيئة الستين، والذي يريد ائتلاف غير شريف بين الفشلة والقتلة والجهلة، أن يأخذونا إلى الاستفتاء عليه، والذي لا يحدد نظام الحكم، ولا شكل الدولة، ولا توزيع الصلاحيات بين السلطات”.

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وأضاف بعيو، :”إن الموعد الانتخابي الوطني 24 ديسمبر 2021 إذا ضاع لا سمح الله، لن يتكرر بسهولة، وسيكون ضياعه أو إضاعته سبباً في ضياع الوطن، وإضاعة الأمل في بناء الدولة، كما أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية دون الرئاسية، يشبه تماماً إبقاء جسد الدولة دون رأس، فيأكل الجسد ما حوله، ثم يأكل نفسه ويضمحل ويذوي ويموت، وهذا ما حدث خلال السنوات الماضية وما لا ينكر حدوثه إلا مكابر. فلنتمسك بانتخاب الرئيس، قدر تمسكنا بانتخاب البرلمان، وعلى الذين يرون في أنفسهم القدرة والكفاءة أن يتقدموا ويترشحوا، بعد أن يطرحوا برامجهم ورؤاهم، والرأي الأخير للشعب الليبي وحده، الشعب الذي من كثرة ما صقلته نار المعاناة صار يعرف كيف يختار ومن يختار، ولن يكون الاختيار على أسس عاطفية شخصية ذاتية دعائية غوغائية، بل سيختار البرنامج والمشروع، وأصحاب البرامج الحقيقية والمشاريع الفعلية قليلون وبها سيتنافسون، وعلى أساسها سينتخب الليبيون رئيسهم ومُشرّعيهم، انتخاباً عقلانياً واعياً، وسيكون تصويتاً عقابياً للفاشلين المتحكمين اليوم، ورضائياً قبولياً للقادرين القادمين غداً”.