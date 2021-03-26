دومة: كبح التدخّلات الأجنبية السلبية ومغادرة حاملي السلاح من غير الليبيين باتت ضرورة ملحة

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب مصباح دومة بمغادرة أي حامل للسلاح من غير الليبيين للأراضي الليبية.

وبشأن المطالب الدولية التي أجمعت عليها العديد من الدول بخصوص مغادرة المرتزقة للأراضي الليبية، أوضح دومة في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أن كبح كل التدخّلات الأجنبية السلبية بات ضرورة، إضافة إلى مغادرة كل حامل للسلاح من غير الليبيين.

وتابع قائلًا: “التعامل مع الدولة الليبية يجب أن يكون على أساس السيادة الكاملة، وفق المصالح المشتركة للدول في مجال الشراكة السياسية والاقتصادية المبنية على الاحترام المتبادل”.

دومة شدد على أنه لا أحد يرحّب بمن يجلب السلاح والحرب لليبيا، وأن الشعب الليبي يرحب في الفترة الراهنة بمن يحترم السيادة ويساهم في عملية التنمية والبناء والاستقرار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية