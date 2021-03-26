اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الوضع الوبائي تصاعد إلى المستوى الرابع مع ارتفاع طفيف في الوفيات

ليبيا – عقدت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا طرابلس أمس الخميس اجتماعًا مع لجنة الوبائيات؛ حيث تقدّمت الأخيرة بدراستها الأسبوعية للوضع الوبائي.

لجنة الوبائيات أكدت بحسب المكتب الإعلامي للجنة العلمية الاستشارية أن الوضع الوبائي تصاعد إلى المستوى الرابع (51 points)، مع ارتفاع طفيف مستمر في الوفيات.

وتوقعت اللجنة أن يكون هنالك زيادة في معدلات الوباء، نتيجة زيادة عدد الحالات والنشاطات المجتمعية المختلفة، لافتةً إلى أن عدد الوفيات بمدينة طرابلس في مراكز العزل يتم حسابها جزئيًا وهي معدل عالٍ.

وقالت: إنه من دراسة المدن أظهرت أن بعضها تشهد تصاعدًا في الوضع الوبائي ومنها (طرابلس، والجبل الغربي، ومدن الساحل من الزاوية إلى وزرارة، ومصراته، وطبرق، والجنوب).

ونبهت اللجنة إلى أنه في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والجهوزية والمتابعة الدقيقة لجميع قطاعات الدولة، فإن الوضع سيكون مقلقًا ويحتاج إلى إجراءات صارمة ومتابعة من الجهات ذات الاختصاص.

وبالنسبة للتعليم العام، أكد محمد شمبش استشاري اللجنة العلمية الاستشارية أن الإجراءات الاحترازية وتطبيقها ومتابعتها بالمدارس ممتازة، وأن النشاط لم يؤثر على المعدلات الوبائية العامة بالمنطقة، مطالبًا باستمرار الدراسة مع التشديد على تطبيق ومتابعة كل الإجراءات الاحترازية بدقة بالمؤسسات التعليمية.

وأصدرت اللجنة توصيات مستعجلة منها : إتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها في المناطق ذات المعدلات العالية. وضع القيود والضوابط من طرف الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات بالمصارف خاصةً، ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح وغيرها من الأنشطة. وضع الغرامات المالية للمخالفين للإجراءات الاحترازية. توفير التحاليل اللازمة للمعامل المعتمدة وإدخال التحليل السريع المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتغطية العجز الحاصل بالمختبرات. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية