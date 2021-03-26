البعثة الأوروبية: برنامجان لدعم البلديات الليبية خلال السنوات الثلاث المقبلة

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا اعتماد برنامجين جديدين في إطار «مبادرة نيقوسيا»، سيقدمان دعما إضافيا للبلديات الليبية في السنوات الثلاث القادمة.

جاء ذلك خلال جلسة محادثات بين إحدى أعضاء البعثة ساندرا جوفين ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وممثلي البلديات الليبية وجمعية المجلس البلدي الوطني حول مبادرة نيقوسيا، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتناولت الجلسة سبل دعم البلديات لتقديم خدمات عامة أفضل لليبيين عبر «مبادرة نيقوسيا»، وتبادل الخبرات مع المؤسسات والأقاليم الاوروبية.

وتشارك ثمان بلديات من جميع المناطق الليبية في المبادرة في مجالات محددة حول التكوين المستمر وإدارة النفايات وتقديم الخدمات الاجتماعية والصيد البحري والطاقات المتجددة.

وأطلقت لجنة الاتحاد الأوروبي للأقاليم «مبادرة نيقوسيا» للربط بين المناطق الأوروبية والبلديات الليبية، إذ تقدم لها الدعم في عدة قطاعات، مثل التعليم والصحة، والتنسيق بين الجامعات الأوروبية ونظيراتها الليبية.

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