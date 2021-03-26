السيسي معلقا على تصادم قطاري سوهاج: المتسبب في الحادث سينال الجزاء الرادع

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي:” تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج”.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث”.

وتابع:” لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة”.

وشدد على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة”.

واختتم:” إنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا”.

وقفزت أعداد المصابين فى حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج جنوب مصر إلى 84 حالة حتى الآن، حسبما أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، والذي أكد توفير فرق طبية من كافة التخصصات لمتابعة المصابين وتقديم سبل الدعم للمصابين فى حادث قطارى سوهاج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، عن وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

وأوضحت مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي “سوهاج العام وسوهاج التعليمي وطهطا والمراغة”.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه يتابع حادث تصادم قطاري سوهاج مع وزيري النقل والصحة، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات

وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث وتقديم الدعم اللازم وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

ومن جانبها، أكدت وزارة النقل في مصر، أنه أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر ـ الإسكندرية بين محطتى المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولون، وعليه توقف القطار.

وتابعت:” فى هذه الأثناء، وفى تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة أخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات”.

ولفتت إلى أنه جارِ حصر الأعداد بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجارِ المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.