مسؤولة إيطالية: روما وباريس تجاوزتا التناقضات في الملف الليبي

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني إن إيطاليا وفرنسا تجاوزتا التناقضات بشأن الملف الليبي، والآن هناك خط مشترك لأوروبا لضمان استقرار ليبيا.

وأضافت سيريني، في تصريحات لها: “أعتقد الآن أن هناك خط اتحاد لأوروبا، فحين انقسمت أوروبا حول ليبيا تقدمت جهات فاعلة أخرى مثل تركيا وروسيا”.

واعتبرت المسؤولة الإيطالية أن هناك فرصا اليوم بفضل الحكومة الجديدة والانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وشددت سيريني على ضرورة مساعدة الحكومة الليبية الجديدة على السير في طريق الاستقرار والتنمية الذي يطلبه الليبيون.