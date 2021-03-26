صرف مرتبات “يناير وفبراير” لفائض الملاكات الوظيفية

أعلنت وزارة العمل والتأهيل، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، عن إحالة مرتبات فائض الملاكات الوظيفية، إلى وزارة المالية.

وأفادت الوزارة في البيان ذاته، أن عملية الصرف شملت صرف مرتبات شهريْ يناير وفبراير للعام الحالي لفائض الملاكات الوظيفية.

وفي سياق منفصل، بدأت مؤسسة النفط، بالتعاون مع الوزارة، في تنفيذ برامج التدريب والتعليم في المناطق المحيطة بالحقول النفطية.

وسيشمل هذا البرنامج ستة أحواض نفطية، كما ستتولى المؤسسة تدريب الباحثين عن العمل في مجالات مهنية متعددة؛ بهدف اما تشغيلهم في الحقول النفطية أو منحهم فرصة إقامة مشاريع خاصة.

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