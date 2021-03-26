أعضاء ملتقى الحوار يجتمعون اليوم عبر تقنية زوم

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، اجتماعا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي.

ونقلت مصادر لقناة ليبيا أن الاجتماع خصص في الفترة الصباحية للقاء المبعوث الأممي يان كوبيتش بعضوات ملتقى الحوار وناشطات مدنيات، لبحث قضايا الكوتا والمصالحة والسلام، فيما سيتم تخصيص الفترة المسائية لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، وسبل المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق للسير نحو الانتخابات، إضافة إلى مسألة القاعدة الدستورية.

وأوضحت البعثة الأممية في منشور لها أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش سيطلع أعضاء الملتقى على إحاطته لمجلس الأمن.

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