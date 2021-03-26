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ليبيا تشارك باجتماع وزراء التجارة والتنمية الاقتصادية الأفريقية

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في أعمال الدورة ( 53 ) لوزراء التجارة والتنمية الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، المنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعنوان ” التصنيع والتنوع المستدامان في أفريقيا بعصر الرقمنة في ظل جائحة كوفيد 19 ” .

ونوقش خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد عبر تقنية الفيديو، سُبل الاستثمار في الدولة الأفريقية، وآلية العمل ما بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، ودعم التصنيع والتنوع بهدف تحقيق نمو اقتصادي سريع بالدول الأفريقية.

وحضر الاجتماع  42 دولة أفريقية منها 8 دول عربية والأمم المتحدة، وعدد من المنظمات الدولية المختصة في مجالات التجارة والصناعة والتنمية الاقتصادية.

وشدد المشاركون على ضرورة توفير لقاحات مرض الفيروس التاجي لدول القارة، وتفعيل برنامج دعم الدول النامية غير الساحلية لمنطقة التجارة الحرة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • الأمن العام الليبي ـ تابع إدارة الأصلاح والتشريع القضائي .:
    26 مارس، 2021 الساعة 4:34 م

    أي كلب أو حيوانة يقوللكم توحيد مؤسسات ـ أرفعوهم للتحقيق المسلح الليبي ـ وإدارة المحاسب القضائي الليبي مع كشف حساباتهم من خمس سنوات إلى الأن … ما هو دافعين فيهم الرقاق المؤسسات يا كلاب .

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