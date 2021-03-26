أعلنت بلدية زوارة وفاة عميد بلدية زوارة الكبرى، الدكتور إدريس الطويني.

وكتبت بلدية زوارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «لِلَّهِ ما أخَذَ وله ما أعْطَى، وكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ ولْتَحْتَسِبْ.. بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عميد بلدية زوارة الكبرى الدكتور إدريس الطويني».

وتقدمت أعضاء وموظفي ديوان بلدية زوارة الكبرى إلى أسرة وزملاء وأصدقاء الفقيد بصادق المواساة القلبية.

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