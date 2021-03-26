وزير الصحة: الإقبال على التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا جيد

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، إن الإقبال على التسجيل في منظومة الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا جيد.

وتابع الزناتي، خلال تصريحات تلفزيونية أمس الخميس، أن توريد اللقاح الخاص بفيروس كورونا، سيكون عن طريق رئاسة الوزراء، ويرجح وصوله نهاية الشهر الحالي.

وأضاف أن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، على أتم الجاهزية لتنفيذ حملة التطعيمات،

وأكد أن الوضع الوبائي في ليبيا مستقر، مشددًا على أنه لم يتم تسجيل حالات من السلالة البرازيلية حتى الآن، مضيفا أن السلالات المؤكدة هي طفرة لندن وسلالة جنوب أفريقيا وكوفيد 19.

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