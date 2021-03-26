ليبيا
الخارجية الألمانية :ليبيا ستحصل على 300 ألف جرعة من اللقاح نهاية مايو
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
26 March, 2021
أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن ليبيا ستتلقى 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية مايو المقبل، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الليبية.
و ستجري هذه العملية في إطار مبادرة “كوفاكس”، التي يقودها الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “غافي”، ومنظمة الصحة العالمية.
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك