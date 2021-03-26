ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 March, 2021

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن ليبيا ستتلقى 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية مايو المقبل، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الليبية.

و ستجري هذه العملية في إطار مبادرة “كوفاكس”، التي يقودها الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “غافي”، ومنظمة الصحة العالمية.