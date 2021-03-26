ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 March, 2021

واصلت الشركة العامة للكهرباء صباح اليوم الجمعة ،حملة صيانة أعمدة الإنارة بطريق السريع بمدينة طرابلس ،و ذلك ضمن الحملة التي أطلقتها خلال الأشهر الماضية لصيانة أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية بمدينة طرابلس .

وتشرف على الحملة التي انطلقت خلال الفترة الماضية الإدارة العامة للتوزيع ومتابعة مباشرة من المدير العام المساعد لشؤون العمليات وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وإدارة العمليات الخاصة وشركة الخدمات العامة طرابلس الذين قاموا بتأمين حركة المرور .

و أكدت الشركة أن العمل مازال مستمرا حتى يتم إنارة الأعمدة بالكامل في مختلف الشوارع ومرافق المدينة.