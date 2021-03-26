القصر الفاطمي.. شاهد على تعدد الحضارات في ليبيا

يرجع تاريخ بناء القصر الفاطمي في مدينة اجدابيا إلى القرن العاشر الميلادي وقد شيده المعز لدين الله الفاطمي، وهو عبارة عن بناء مستطيل الشكل بطول 33 مترا وعرض 25 مترا.. وتنطبق عليه صفة التحصين لوجود أربعة أبراج مستديرة وبرجين مربعين.

عند انتقال المعز لدين الله لفاطمي من المغرب إلى مصر نزل سنة 362 هجرية في مدينة أجدابيا بالقصر الذي بني له وخلال إقامته فيها أمر أن تصنع فيها خزانات لجمع مياه الأمطار.

من الممكن أن نتبين أن الفاطميين اتخذوا من مدينة اجدابيا محطة عسكرية لحملاتهم من دون أن يكون في نيتهم الاستقرار فيها، ولا تزال تلك الخزانات موجودة ومحفورة فى أرض صخرية حتى الآن داخل فناء مدرسة الأندلس الثانوية والتى تقع على بعد 200 متر غرب المسجد الفاطمي الموجود داخل سياج المقبرة الإسلامية حاليا.

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