باحث في شؤون الإرهاب: التدخلات التركية في ليبيا ملف هام بالنسبة لمصر

ليبيا – قال الصحفي والباحث المصري المختص بشؤون الإرهاب عمرو فاروق إن الملفين المهمين بالنسبة للقاهرة هما ملف الغاز في شرق المتوسط والتدخلات التركية في ليبيا.

فاروق وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الجمعة، أوضح أن تركيا استضافت قيادات الإخوان الهاربين من مصر ومنحت بعضهم الجنسية ضمن الدور الوظيفي الذي يمارسه كل منهما نحو الآخر، لكن متطلبات التغيرات السياسية القادمة تفرض واقعًا جديدًا.

ونوه الباحث المصري إلى أن تركيا بادرت بطرح تسليم قيادات التنظيم الإرهابي على القاهرة، بعدما فقد هذا الملف أهميته لدى الأتراك، ولم يعد تنظيم الإخوان ورقة رابحة لديهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية