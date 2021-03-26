عكاشة عن زيارة المنفي للقاهرة: استقرار ليبيا جزء من استقرار مصر

ليبيا – أكد مدير المركز المصري للدراسات والفكر الاستراتيجي العميد خالد عكاشة أن هناك اهتمامًا وترحيبًا كبيرين بزيارة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الأمن الليبي جزء من الأمن المصري، وأن استقرار ليبيا جزء من استقرار مصر.

عكاشة وفي تصريحات لبرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” وفقًا لما نقلته صحيفة اليوم السابع المصرية أوضح أن زيارة المنفي للقاهرة ولقاءه بالسيسي خطوة مهمة للغاية، مبينًا أن إعادة ليبيا كدولة تمتلك قرارها ومؤسساتها وتخدم المواطنين الليبيين يصب في صالح مصر، مثلما يصب في صالح الدولة الليبية.

وأشار عكاشة إلى أن زيارة المنفي لمصر تتلخص من خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد تقديم مصر كل الوعود والتعهدات لخدمة ليبيا، والوقوف جنبًا إلى جنب مع النظام الليبي الجديد، حتى تستقر الأوضاع. موضحًا أن مصر المساند الأقوى والأكبر للمسعى السياسي الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية