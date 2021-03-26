الزقزاق: الوضع الوبائي في أجدابيا أسوأ مما كان عليه في الأشهر الماضية

قال مدير المستشفى الميداني اجدابيا، عبد العالي الزقزاق، في تصريح لقناة ليبيا، إن الوضع الوبائي في المدينة هو أسواء مما كان عليه خلال الأشهر الماضية، وإن الحالات المصابة بالفيروس في ازدياد مستمر، نظرا لاستهتار المواطنين، وعدم أخذ التدابير الاحترازية بجدية، مضيفا أن ما تم ملاحظته هو عدد الإصابات داخل الأسرة الواحدة، حتى وصل إلى إصابة الأسرة كاملة صغارا وكبارا، وهو ما لم نعتد عليه في الأشهر الماضية.

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