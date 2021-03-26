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الزقزاق: الوضع الوبائي في أجدابيا أسوأ مما كان عليه في الأشهر الماضية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال مدير المستشفى الميداني اجدابيا، عبد العالي الزقزاق، في تصريح لقناة ليبيا، إن الوضع الوبائي في المدينة هو أسواء مما كان عليه خلال الأشهر الماضية، وإن الحالات المصابة بالفيروس في ازدياد مستمر، نظرا لاستهتار المواطنين، وعدم أخذ التدابير الاحترازية بجدية، مضيفا أن ما تم ملاحظته هو عدد الإصابات داخل الأسرة الواحدة، حتى وصل إلى إصابة الأسرة كاملة صغارا وكبارا، وهو ما لم نعتد عليه في الأشهر الماضية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • هاذي نهبة مصراتة ـ من ميزانية الاصلاحات ـ قالوا ناقصينهم درجات نارية اليهود في مدينة الكفر في مصراتة مش دبيبة عاطهم ميزاانية الاصلاحات باش يلعبوا بيها المفرخ

    youtube.com/watch?v=thZyjAqZ0MQ

    رد

  • هاذي نهبة مصراتة ـ من ميزانية الاصلاحات ـ قالوا ناقصينهم درجات نارية اليهود في مدينة الكفر في مصراتة مش دبيبة عاطهم ميزاانية الاصلاحات باش يلعبوا بيها المفرخ

    youtube.com/watch?v=KSGYXJ6MiXQ

    رد