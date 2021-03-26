يكفي 5 آلاف شخص.. إعداد أكبر طبق «كسكسي» في ليبيا بغدامس

احتضن سوق الصناعات التقليدية في بلدية غدامس، بعد ظهر اليوم، الوليمة الكبرى ممثلة في قصعة الكسكسي الكبرى في جو احتفالي بهيج، والتي شهدت إعداد أكبر وجبة طبق «كسكسي» في ليبيا.

حضر الحفل البهيج عميد البلدية، والذي قص الشريط ايدانا بانطلاق هذا الحدث ليسجل في التاريخ التراثي الليبي العريق، بحسب ما أفادت بلدية غدامس.

هذا الحدث يأتي ردا على التهميش الأممي الذي أبعد ليبيا من أحد مكوناتها التراثية ألا وهي وجبة الكسكسي.

وكانت منظمة اليونسكو سجلت طبق الكسكسي شمال الإفريقي، ضمن قائمتها للتراث العالمي غير المادي، إثر تقديم ملف مشترك من أربع دول مغاربية وهي الجزائر تونس المغرب وموريتانيا، فيما أعرب ليبيون كثر يومها عن امتعاضهم ورفضهم لخطوة اليونيسكو، مؤكدين أن الكسكسي طبقا مغاربيا منتشرا في كل بلدان المنطقة المغاربية دون استثناء، فيما تفهم آخرون موقف اليونيسكو لكون ليبيا لم تتقدم مع باقي بلدان المنطقة بالملف المشترك.

وقامت اليوم مجموعة من الشباب في غدامس بتحضير أكبر وجبة كسكسي في ليبيا، (قطر الطبق 4.2 متر)، وتم استخدام 1800 كيلو كسكسي، و500 كيلو لحم والتي تكفي لـ 5000 شخص.

وعلى هامش هذا الحدث ستنتظم مساء اليوم، وعلى مسرح مدرسة التقدم ندوة ثقافية حول هذا الموضوع.

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