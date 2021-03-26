الأمن الإيطالي يضبط ليبياً بتهمة تجارة المخدرات

ألقى الأمن الإيطالي يوم أمس القبض على شخص ليبي بتهمة تجارة المخدرات، وقد أفادت التقارير بتجارته للمخدرات في منطقة سان دوناتو.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر لـ”218″ بأن عناصر من الشرطة تمركزت في طريق سالفيني، وأخضعت مواطنا ليبياً من مواليد عام 1999 للتفتيش، ووجدت بحوزته كمية من الكوكايين و20 غرامًا من الحشيش.

وكان الشخص الليبي قد غادر لتوه مبنى ومعه المفاتيح التي كانت تحت تصرفه، وتمكن رجال الشرطة من التعرف على المكان الذي كان يقيم فيه، وبمجرد دخولهم للمبنى تم القبض على شخص آخر تونسي الجنسية من مواليد عام 1997، كان يقوم بإعداد 20 جرعة أخرى من الكوكايين باستخدام مواد تغليف من أجل بيعها.

ووفق المصدر، فقد تم ضبط 26 غرامًا من الكوكايين، و 20 غرامًا من الحشيش و1125 يورو نقدًا، وتم التحفظ على الشخصين، وكلاهما غير نظاميين على الأراضي الإيطالية، وسيتم عرضهما على النيابة في وقت لاحق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية