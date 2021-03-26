الدبيبة يعزي مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج: «مصاب الأشقاء واحد»

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدكتور عبدالحميد الدبيبة، خالص التعازي للشعب المصري، في حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج ظهر اليوم الجمعة، الذي خلف 32 وفاة و114 إصابة حتى الآن.

ونشر الدبيبة تدوينة قصيرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «مواساتنا وتعازينا للشعب المصري عامة ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بشكل خاص».

وتابع: «يوم حزين عشناه جميعا على خلفية هذه الحادثة، وليبيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب القيادة والشعب المصري في هذا المصاب الجلل، فمصاب الأشقاء واحد».

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