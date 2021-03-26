شاهد..أردوغان يلتقي المنفي واللافي – بوابة أفريقيا الإخبارية

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي والوفد المرافق له في قصر وحيد الدين في إسطنبول، بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين.

وحسب وسائل إعلام تركية تم خلال اللقاء مناقشة خطوات تطوير التعاون و تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة والإقليمية والدولية فضلا عن العلاقات الثنائية .

وتعتبر زيارة المنفي إلى تركيا الأولى من نوعها بعد توليه منصبه، ومن المنتظر أن يبحث الجانبان العلاقات التركية الليبية من كل النواحي.

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