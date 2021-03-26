المنفي واللافي يبحثان المختنقات التي تواجه البلديات وسبل حلحلتها

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي، المعوقات التي تعترض عمل المجالس وسبل حلها وتذليلها، وذلك خلال اجتماع عقد أمس في مدينة طبرق مع عمداء بلديات المنطقة والمناطق المجاورة.

المنفي أوضح أن أغلب جولات المجلس بعد نيل الثقة ستكون داخلية، لما تحمله من رسائل إلى مواطني البلاد، بالتنسيق مع الحكومة لحلحلة المختنقات بالبلديات، مشددا على التزام المجلس الرئاسي بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية، من خلال إشراك جميع الكيانات والمكونات للوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد من العام الجاري.

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