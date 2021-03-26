الأمم المتحدة: انخفاض قيود وصول المساعدات إلى ليبيا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن انخفاض قيود وصول المساعدات الإنسانية إلى ليبيا بنسبة 4% مقارنة بالشهر الماضي.

وأوضح المكتب في بيان أن القيود البيروقراطية التي تعرقل دخول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات إلى البلاد، شكّلت أكثر من نصف القيود المبلغ عنها.

ولفت البيان أنه مع تزايد الاحتياجات الإنسانية، هناك حاجة إلى الدعم من السلطات الوطنية أكثر من أي وقت مضى لتحديد وإعلان عملية التأشيرة للموظفين الدوليين العاملين في المجال الإنساني وكذلك إجراءات التخليص الجمركي المتسقة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما المواد الصحية بسرعة إلى المحتاجين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية