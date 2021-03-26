رداً على الـ”يونيسكو” غدامس تحضر أكبر طبق كسكسي 

أخبار ليبيا24

شهدت مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا ظهر اليوم الجمعة تحضير أكبر وجبة كُسكسي في ليبيا وربما في المغرب العربي، لرد اعتبار الكُسكسي الليبي.

وبلغ قطر الطبق 4.2 متر، وتم استخدام 1800 كيلو كسكسي، و500 كيلو لحم والتي تكفي لما يقارب من 5000 شخص.

ويأتي تحضير الطبق رداً على “يونيسكو” التي تجاهلت ليبيا ولم تعتبر طبق الكُسكسي ليبياً، وسجلت طبق الكسكسي في شمال أفريقياً ضمن قائمتها للتراث العالمي غير المادي، إثر تقديم ملف مشترك من أربع دول مغاربية وهي الجزائر تونس المغرب وموريتانيا.

وعبر الليبيون عن استيائهم ورفضهم لخطوة الـ”يونيسكو” مؤكدين أن الكُسكسي طبقًا مغاربياً منتشراً في كل بلدان المنطقة المغاربية دون استثناء.