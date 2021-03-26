الدبيبة: ‏تعازينا للشعب المصري ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج

قدم رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، العزاء إلى الشعب المصري، في حادث تصادم قطارين، أدى لوفاة العشرات من الركاب وعدد من المصابين.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “‏مواساتنا وتعازينا للشعب المصري عامة ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بشكل خاص”.

وأضاف “يوم حزين عشناه جميعا على خلفية هذه الحادثة، وليبيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب القيادة والشعب المصري في هذا المصاب الجلل، فمصاب الأشقاء واحد”.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، عن وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي:” تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج”.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث”.

وتابع:” لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة”.

وشدد على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة”.

واختتم:” إنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا”.