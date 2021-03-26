رئيس المجلس الرئاسي : ملتزمون بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية

طبرق 25 مارس 2021 ( وال ) – شدّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على التزام المجلس الرئاسي بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية، من خلال إشراك جميع الكيانات والمكونات، للوصول لاستحقاقات الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس في مدينة طبرق بعدد من عمداء البلديات بمنطقة البطنان، وذلك عقب عودته من زيارته الخارجية لجمهورية مصر العربية.

كما أكد المنفي مواصلة العمل بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة ” عبد الحميد الدبيبة ” على حلحلة المختنقات التي تعاني منها البلديات، وحثها على الإسراع في معالجة الإشكاليات والأزمات الراهنة بشكل فوري في جميع مدن ومناطق الوطن.

وترأس رئيس المجلس الرئاسي الاجتماع الذي عقد بمشاركة نائب رئيس المجلس ” عبد الله اللافي “، بحضور عمداء بلديات البطنان، طبرق، بئر الأشهب، أمساعد. (وال- طبرق) ر ت

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