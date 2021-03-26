قزيط: ليبيا دخلت مرحلة جديدة ستمهد الطريق للانتخابات القادمة

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة ومهمة ستتخلص فيها من العراقيل السابقة، وستمهد الطريق إلى الانتخابات القادمة.

قزيط وفي حوار مع صحيفة الدستور المصرية، أكد على ضرورة إخراج كافة المرتزقة من البلاد، وأن الوضع الأمني ما زال بحاجة إلى مزيد من الاستقرار، مشيرا إلى أن التحدي الكبير هو الحفاظ على علاقة متوازنة مع القوى الدولية والإقليمية، ومثمنا الدور الذي تبذله دول الجوار في الوصول إلى الوضع الحالي، وخاصة مصر التي أبدت تفهما عاليا وتعاطفا عميقا مع بلدها الجار ليبيا حسب تعبيره.

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