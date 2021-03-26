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الخارجية الإيطالية: توحد الأوروبيين ساعد في التقدم بالساحة الليبية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالية، مارينا سيريني، أن هناك دورا كبيرا لمؤتمر برلين الدولي الذي عقد مطلع العام الماضي، في التقدم الكبير المحرز في الساحة الليبية، لاسيما مع توحد الأوروبيين حول الأزمة.

وقالت النائبة، في تصريحات اذاعية الجمعة إن مؤتمر برلين الدولي شهد «إعادة توحيد كبيرة لسياسات أوروبا»، في الأزمة الساحة الليبية، بحسب وكالة آكي.

وأضافت «عندما لم تعر أوروبا اهتماما بالمسألة الليبية، تقدمت (إلى هناك) جهات فاعلة أخرى، من تركيا إلى روسيا»، مضيفة «إذا كنا نسجل اليوم تقدمًا كبيرًا في ليبيا بتشكيل حكومة موحدة جديدة و(إمكانية) إجراء انتخابات في ديسمبر القادم، فإن ذلك بفضل الأمم المتحدة وأيضًا مؤتمر برلين، الذي شهد إعادة توحيد كبيرة لسياسات أوروبا» تجاه الأزمة الليبية.

ورأت نائبة وزير الخارجية «لقد تغلبت إيطاليا وفرنسا، وهما الدولتان الأوروبيتان الأكثر انخراطًا بشكل مباشر في ليبيا، على العديد من الاختلافات بينهما».

وتابعت «اليوم لدينا حكومة موحدة في ليبيا يجب مساعدتها في هذه المرحلة الانتقالية»، ولتحقيق هذا الهدف «يجب أن يكون الليبيون قادرين على الاعتماد على أوروبا موحدة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • Avatar يقول القوة العسكرية لمكافحة المظاهر الهدامة وشرطة الأداب ومكافحة المخدرات والأمراض فالبلديات والمناطق ـ ليبيا .:

    بسم الله الرحمن الرحيم
    – ”إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (27) نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (28) إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ” <<<<——————————-+
    صدق الله العظيم

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