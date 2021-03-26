المنفي لـ«أردوغان»: ضرورة الالتزام بإرساء الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، التقيا اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان في مدينة إسطنبول.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على وحدة ليبيا وسيادتها، وأهمية العلاقة بين البدين، وأنه ناقش مع نظيره التركي العديد من الملفات ذات الأهمية التي تجمع البلدين.

وجدد المنفي، ضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية، وإرساء الاستقرار في البلاد من خلال تحقيق مصالحة وطنية شاملة، وصولا إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر من العام الجاري.

وأعرب رجب طيب إردوغان، دعم بلاده الكامل والمطلق للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، ووحدة ليبيا وسيادتها، مؤكدا عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف الرئيس التركي، أن تركيا تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي، معربا عن استعداد بلاده إلى تقديم المساعدة في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، ومساندة الليبيين للوصول إلى دولة مستقلة ومزدهرة.