وزير خارجية النمسا لـ«المنقوش»: التطورات في ليبيا تدعو للأمل والاستقرار

أجري وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، اتصالا هاتفيا، بوزير خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، تناول تطورات الأوضاع في ليبيا عقب تولي الحكومة الجديدة.

وقال الوزير النمساوي- في تصريح صحفي- نقلته وسائل إعلام نمساوية، إن التطورات في ليبيا مشجعة، وتدعو إلي الأمل في الاستقرار والتنمية في البلاد، مشيرا إلي أن النمسا والاتحاد الاوروبي يدعمان الحكومة الجديدة.

ولفت إلي أن النمسا سوف تساعد الحكومة الليبية الجديدة على دفع العملية السياسية بدعم من الأمم المتحدة والبدء في الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر 2021.

وأعرب الوزير النمساوي، عن قلقه بشكل خاص من استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا واستمرار انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وذكر الوزير، أن أوروبا لديها مصلحة قوية في أن تكون ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة.

واعتبر الوزير، أن تولي وزيرة الخارجية الليبية – وهي أول امرأة في هذا المنصب – هي رمز للجيل الشاب النشط من الليبيين، الذين يتولون مصيرهم ويتغلبون علي الانقسامات داخل المجتمع، ويريدون – بالتالي – النهوض بالبلد بأسره.