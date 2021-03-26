الملف الليبي على طاولة لقاء وزير الخارجية التونسي في روما

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم الجمعة في روما مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في إطار زيارة عمل يقوم بها الوزير التونسي إلى إيطاليا لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية التونسي في بيان لها إن اللقاء تطرق أيضا لبعض الملفات الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي، حيث تحادثا حول التطورات الإيجابية المسجلة الساحة الليبية وأكدا على مواصلة التنسيق والتشاور حولها.

وكان اللقاء قد تناول أيضا ملف الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط وسبل مواجهتها في ظل التوترات الحاصلة إقليميا.