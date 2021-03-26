خروج وحدات توليد بمحطة الزاوية.. وزيادة طرح الأحمال

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الجمعة، عن خروج إضطراري لوحدتي التوليد الغازيتين الأولى والسادسة، ووحدتي التوليد البخاريتين الثانية والثالثة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة.

وقالت الشركة في تنويه عاجل بصفحتها في فيسبوك، إن خروج الوحدات المذكورة سيؤدي إلى زيادة طرح الأحمال إلى 5 ساعات، مشيرة إلى أن العمل جار من قبل فرق الصيانة بالمحطة على إعادة تشغيلها وأرجاعها للخدمة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت في وقت سابق من الجمعة، عن عقد اجتماعٍ مُوسّعٍ ضمّ المدير العام للشركة المهندس إبراهيم الفلاح، مع عددٍ من مهندسي شركة SBE الجزائرية؛ لتقييم وإعادة تشغيل الوحدات المتعطلة بمحطتيْ الزاوية وغرب طرابلس، والدعم الفني والتدريب لمشروع الخمس الاستعجالي.

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