“العفو الدولية” تعرب عن قلقها إزاء اختطاف ابنة حنان البرعصي

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن قيام مسلحين باختطاف حنين العبدلي، ابنة المحامية حنان البرعصي التي اغتيلت في نوفمبر 2020، أمس في بنغازي.

وأفادت المنظمة بأن حنين العبدلي اختطفت بينما “كانت تطالب بالعدالة من أجل والدتها”، داعية حكومة الوحدة الوطنية إلى أن “تتأكد من سلامتها وإطلاق سراحها بشكل فوري”.

واغتيلت المحامية حنان البرعصي، بوابل من الرصاص، على يد مجموعة مسلحة في بنغازي لاذت بالفرار ولم يتم ضبط القاتلين حتى الآن.

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