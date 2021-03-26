زوارة تعلن الحداد 3 أيام لوفاة عميدها.. ووزير الحكم المحلي ينعيه

أعلنت بلدية زوارة الكبرى،عن وفاة عميدها أدريس خليفة الطويني إثر أزمة قلبية مفاجئة، كما أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس العلم في كل أرجاء البلدية، حدادا على وفاته.

من جهته ، نعى وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ووزارة الحكم المحلي وفاة ( إدريس الطويني) عميد المجلس البلدي زوارة.

وقالت الوزارة في نعيها: “يتقدم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ووزارة الحكم المحلي بآحر التعازي والمواساة للمجلس البلدي زوارة في وفاة المغفور له بإذن الله ( إدريس الطويني) عميد المجلس البلدي زوارة، نسأل الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم أهله جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.