ماجدة الفلاح: المهم في اعتماد الميزانية إلزام الدبيبة بالشفافية والمساءلة في صرفها

قالت ماجدة الفلاح عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن المهم في اعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية هي إلزامها بمبدأ الشفافية والمساءلة في صرف الميزانية، على حد قولها.

وأضافت الفلاح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” على كل وزارة عرض ميزانيتها على موقعها الإلكتروني ليتابع المواطن حجم الميزانية وأين صرفت؟”، على حد تعبيرها.

وتواصل لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، مناقشة مقترح الميزانية العامة للدولة، التي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية.

قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب محمد الهاشمي، إن أن مقترح الميزانية ضمن بنوده يتضمن دعما لقطاع الصحة فيما يخص مكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها وتوفير اللقاح.

وأشار النائب إلى أن الميزانية تتضمن كذلك دعما لقطاع الكهرباء والمشاريع المستهدفة بالتنفيذ، وصيانة المحطات العاملة قبل حلول فصل الصيف، وكذلك استمكال المحطات قيد الإنشاء وصيانة خطوط التغذية والأبراج.

واصلت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، عقد اجتماعاتها بمقر مجلس التخطيط الوطني بطرابلس، بحضور كل من رئيس وأعضاء اللجنة، ورئيس مجلس التخطيط الوطني ووكيل عام المجلس، وكيل وزارة المالية، وعدد من الخبراء والمختصين بوزارتي المالية والتخطيط، والمستشارين بالمجلس.

وعكفت اللجنة، خلال الاجتماع، على دراسة ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة المقترحة من قِبل حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021م، وما تضمنته من مخصصات وفقا لأبواب الميزانية.

وتركز الاجتماع على مناقشة المشروعات المقدمة ضمن الميزانية من قطاعات الصحة والشباب والكهرباء والخدمات العامة.

كما استعرض المجتمعون البنود الواردة في الميزانية المتعلقة بالباب الأول المرتبات وما في حكمها والباب الثاني المتعلق بالميزانيات التسييرية للوزارات والجهات التابعة لها، والباب الثالث المتعلق بالتنمية، والباب الرابع المتعلق بالدعم، والخامس الاحتياطي العام .