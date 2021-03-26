يان كوبيش: زيارة 3 وزراء خارجية أوروبيين إشارة قوية لموقف موحد داعم لليبيا

قالت البعثة الاأممية في ليبيا، إن مبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، رافق وزراء خارجية كل من ألمانيا هيكو ماس، وفرنسا جان إيف لودريان، وإيطاليا لويجي دي مايو، خلال زيارتهما التاريخية لطرابلس أمس الخميس.

وأضاف بيان البعثة، الصادر اليوم الجمعة، أن كوبيش حضر الاجتماع مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، واستمع للإحاطة التي قدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات.

وشدد المبعوث الخاص، على أهمية دعم المجتمع الدولي للشعب الليبي وللقيادة الجديدة لمساندتها في القيام بواجباتها بما في ذلك الترتيب لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر.

وصرح كوبيش، بأن “هذه الزيارة عبارة عن إشارة قوية لموقف أوروبي موحد داعم لليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والديمقراطية والوحدة والسيادة”.