الاتحاد الأوروبي يرفع اسم خليفة الغويل من قائمة العقوبات

قرر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، شطب رئيس حكومة الإنقاذ الوطني سابقا خليفة الغويل، من قائمة العقوبات.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي تهدف إلى “إحداث تغيير في السياسة أو النشاط من قبل الكيانات والأفراد المسؤولين عن السلوك الخبيث” وإن “الشطب من القائمة مناسب عندما لا يتم استيفاء معايير الإدراج”.

يشار إلى أنه تمت إزالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام الأسبق نوري بوسهمين، من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2020. وتمت الموافقة على شطب عقيلة صالح “في ضوء مشاركته البناءة الأخيرة في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية”، بينما استند شطب اسم بوسهمين من العقوبات إلى “الغياب الكلي عن أي دور حديث في العملية السياسية الليبية”.

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