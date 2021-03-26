الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى إلغاء اتفاقية الهجرة مع إيطاليا ومالطا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن رفضها لاستمرار العمل بمذكرات التفاهم حول الهجرة غير الشرعية التي تمت المصادقة عليها بين إيطاليا ومالطا، و المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة خلال سنوات 2017 و2020.

وطالبت اللجنة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالعمل بإلغاء مذكرات التفاهم التي ابرمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة لتعارضها مع القيم والأعراف والمواثيق الدولية والتي على رأسها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ناهيك عن حجم الآثار والتداعيات على ليبيا جراء عمليات صد واعتراض قوارب المهاجرين في عرض البحر وقبالة السواحل الليبية، وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها، وما يترتب عن إبقاء المهاجرين في الأراضي الليبية من التزامات على الدولة الليبية أمنيا واجتماعيا.

وجددت، تأكيدها على رفض لأي مقترح أو مشروع أو بروتكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية تتم من خلالها إعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو توطينهم في ليبيا .

كما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين “من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون”.

وعبرت عن استيائها الكبير “حيال تجاهل دول الاتحاد الاوروبي للصعوبات والمخاطر والتحديات والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في غرب وجنوب البلاد، ويجب على دول الاتحاد الاوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الانساني والاعلان العالمي لحقوق الانسان وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين اوروبا وليس ليبيا”.