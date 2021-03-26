المنفي يعزي السيسي والشعب المصري في ضحايا حادث قطاري سوهاج

وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي، تعازيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج والذي خلق عشرات القتلى والمصابين اليوم الجمعة.

ووجه المنفى، رسالة عزاء للرئيس المصري، قائلا فيها «سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‏‎رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، نبعث لسيادتكم وللحكومة والشعب المصري الشقيق بخالص التعازي، وصادق المواساة في ضحايا الحادث الأليم جراء تصادم قطارين بمحافظة سوهاج».

وأكد المنفي كامل التضامن مع مصر قيادة وحكومة وشعباً، في «هذا المصاب الجلل»، مضيفا «نسأل المولى عز وجل أن يتغمد من قضى من المواطنين برحمته وغفرانه ولأسرهم جميل الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين».

وفي وقت سابق، وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدكتور عبدالحميد الدبيبة، خالص التعازي للشعب المصري، في حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج ظهر اليوم الجمعة، الذي خلف 32 وفاة و114 إصابة حتى الآن.

ونشر الدبيبة تدوينة قصيرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «مواساتنا وتعازينا للشعب المصري عامة ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بشكل خاص».

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