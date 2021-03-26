المنفي يعزي السيسي والمصريين في ضحايا تصادم قطارين بسوهاج

قدم رئيس لمجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، العزاء إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، في حادث تصادم قطارين، أدى لوفاة العشرات من الركاب وعدد من المصابين.

وبحسب برقية التعزية، التي نشرتها السفارة الليبية في القاهرة، اليوم الجمعة، فإن رئيس المجلس الرئاسي عزى رئيس جمهورية مصر العربية، وجاء البرقية كالأتي:” سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ‎رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، نبعث لسيادتكم وللحكومة والشعب المصري الشقيق بخالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا الحادث الأليم جراء تصادم قطارين بمحافظة سوهاج “.

وتابع المنفي في برقيته:” إذ نؤكد كامل تضامننا مع جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً في هذا المصاب الجلل، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد من قضى من المواطنين برحمته وغفرانه ولأسرهم جميل الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين”.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، عن وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي:” تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج”.

وأضاف الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث”.

وتابع:” لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة”.

وشدد على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة”.

واختتم:” إنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا”.