كوبيش يدعو المجتمع الدولي لدعم الليبيين وقيادتهم الجديدة

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، على أهمية دعم المجتمع الدولي للشعب الليبي وللقيادة الجديدة لمساندتها في القيام بواجباتها بما في ذلك الترتيب لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، المقبل.

جاءت تصريحات كوبيش خلال مرافقته وزراء خارجية كل من ألمانيا هيكو ماس، وفرنسا جان إيف لودريان، وإيطاليا لويجي دي مايو، أثناء زيارتهم التاريخية لطرابلس، الخميس.

ووفق بيان للبعثة الأممية، فقد حضر كوبيش الاجتماع مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، واستمع للإحاطة التي قدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات.

وقال كوبيش إن “هذه الزيارة عبارة عن إشارة قوية لموقف أوروبي موحد داعم لليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والديمقراطية والوحدة والسيادة”.

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