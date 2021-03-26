ليبيا الان

كوبيش يدعو المجتمع الدولي لدعم الليبيين وقيادتهم الجديدة

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، على أهمية دعم المجتمع الدولي للشعب الليبي وللقيادة الجديدة لمساندتها في القيام بواجباتها بما في ذلك الترتيب لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، المقبل.

جاءت تصريحات كوبيش خلال مرافقته وزراء خارجية كل من ألمانيا هيكو ماس، وفرنسا جان إيف لودريان، وإيطاليا لويجي دي مايو، أثناء زيارتهم التاريخية لطرابلس، الخميس.

ووفق بيان للبعثة الأممية، فقد حضر كوبيش الاجتماع مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، واستمع للإحاطة التي قدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات.

وقال كوبيش إن “هذه الزيارة عبارة عن إشارة قوية لموقف أوروبي موحد داعم لليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والديمقراطية والوحدة والسيادة”.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك