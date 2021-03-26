احتجاج نسائي على خلو لجنة نيابية من تمثيل للمرأة

احتجت شبكة المرأة الليبية للدعم والتمكين، الجمعة، على خلو لجنة التدقيق التي شكلتها رئاسة مجلس النواب من أي تمثيل نسائي، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة بنسبة 30 % على الأقل شرط أساسي وفقا لمخرجات جنيف وفي إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وطالبت الشبكة في بيان، بأن تكون المرأة الليبية ممثلة في جميع المناصب السيادية والقيادية وكل اللجان التنفيذية والتنظيمية وكذلك في التمثيل الدبلوماسي والمنظمات الدولية وكل مؤسسات الدولة الليبية في الداخل والخارج ومراعاة هذه النسبة.

وطالبت الشبكة بتعديل اللجنة المذكورة على أن تضم نسبة 30 % على الأقل من عضوات البرلمان وفتح باب القبول لاستقبال السير الذاتية حتى تتمكن السيدات من إرسالها للجنة التدقيق.

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