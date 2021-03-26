رئاسة أركان القوات البحرية تحتفل بالذكرى 35 لمواجهة خليج سرت

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

26 March, 2021

أقامت رئاسة أركان القوات البحرية حفلا خطابيا صباح أمس الخميس بقاعدة بنغازي البحرية بمناسبة الذكرى 35 للمواجهة البحرية الليبية للاسطول السادس الامريكي في مياه خليج سرت الاقليمية الليبية

وفي حديث لبوابة افريقيا الاخبارية قال آمر مكتب التوجيه المعنوي برئاسة اركان القوات البحرية عقيد بحار بوبكر البدري ” هذه المواجهة تعد صفحة من الصفحات المشرفة للقوات المسلحة بشكل عام والقوات البحرية بشكل خاص ، بهذه المناسبة نترحم على شهداء القوات البحرية طاقم الخافرة عين زقوط و الزورق وميض من قاعدة طرابلس البحرية الذين اثبتوا للعالم اجمع ان القوات البحرية على استعداد ان تضحى وتقدم الرجال والدماء والارواح من اجل المحافظة على سيادة ليبيا وبهذه المناسبة ايضا نؤكد ان تضحيات هؤلاء الرجال لم تذهب سدا وهاهو خليج سرت خليج بحري ليبي تحت السيادة الليبية وتسري عليه القوانين الليبية فيما يتعلق بابحار السفن التجارية و عبور الطائرات و غيرها من اشكال السيادة الليبية نجدد ترحمنا وافتخارنا بالشهداء والقوات البحرية على استعداد لتعيد الصفحات من جديد وقيامها بواجبها الوطني من أجل المحافظة على السيادة الليبية في بحرها ومياهها الاقليمية حتى وان كانت الامكانات قليلة فان عزائم الرجال هي اقوى واصلب في سبيل تأدية واجبها الوطني “