حصاد أسبوعي حافل بالأحداث شهدته ليبيا سياسيًا وأمنيًا ورياضيًا 

أخبار ليبيا24- الحصاد

شهد الأسبوع المنصرم أحداثًا متسارعة سياسية وأمنية ورياضية، أبرزها الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وفي بنغازي اغتيال الرائد محمود الورفلي بعد استهدافه بالرصاص، واختطاف الحبوني ونحر جمله من قبل مليشيات الزاوية، ورياضيًا اللقاء الأول في ملعب بنينا بين المنتخب الليبي والمنتخب التونسي بعد توقف دام ثمان سنوات.

20 مارس

-وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، يدعو جميع أطياف ومكونات الشعب بـمساندة الوزارة في أداء مهامها على الوجه الأمثل بتجاوز صفحة الماضي أولا، ونبذ خطاب الكراهية وتحييده من كل المنابر الإعلامية.

وطالب، في بيان نشر على صفحة الوزارة على فيسبوك، منتسبي الوزارة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل بروح الفريق الواحد.

– وفي ذات اليوم، مدير عام مستشفى الهواري العام بنغازي الدكتور فادي فرطاس يطالب أهالي المدينة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الكمامة أثناء الخروج وتعقيم اليدين والابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان.

وأكد الفرطاس في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” :”تجاوزنا الحد الأقصى “حالات بالجملة والعناية ممتلئة عن آخرها”.

-كما استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ثمانية أطفال أصيبوا جراء سقوط قذيفة عشوائية مجهولة المصدر بحي زمزم بمدينة بنغازي أصغرهم يبلغ من العمر 7 أعوام وأكبرهم يبلغ من العمر 16 عاماً.

21 مارس

–قسم الصحة المدرسية السلاوي أعلن أن هناك إصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 في بعض المدارس، مؤكدًا الوضع بات خطير جدًا.

وشدد القسم على كل مشرف صحي بالمدارس التعامل مع أية حالة على أنها حالة اشتباه وتحويل التقرير إلى قسم الصحة المدرسية السلاوي في أسرع وقت، مؤكدًا على التواصل مع قسم الصحة المدرسية بالمكتب مباشرة.

-وفي نفس السياق، أعلن مدير مكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، كامل التلوع، أن مدينة كاباو موبوءة، بعد تفاقم الوضع الوبائي داخل المدينة.

وقال التلوع، في بيان تابعته أخبار ليبيا 24، “إنه يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية لاحتواء الوضع ومنع انتشار الفيروس إلى المناطق المجاورة.

وأشار إلى أن فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استجاب فوراً لنداء الاستغاثة الذي أطلقته بلدية كاباو، نظرًا لتفاقم الوضع الوبائي مؤخرًا وازدياد حالات الإصابة بمرض كوفيد 19، مع تزايد عدد الوفيات.

-وفي نفس اليوم أيضًا، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ووزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية.

وأكد دي مايو على دعم إيطاليا لليبيا في كافة المجالات والمساهمة في توحيد المؤسسات السيادية، مشيرا إلى أن الجمهورية الإيطالية بدأت في زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا.

-و المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا غسان سلامة يقول :”رأيت بنفسي بعض رؤساء المليشيات الذين ارتشوا عام 2017 يعودون لتجارة البشر في 2019″.

وأضاف سلامة أن المنظمة الأممية لا تملك جهاز استخبارات، وليس لديها جيش لمحاربة المرتزقة الذين دخلوا ليبيا، وليس لديها أقمار صناعية لتراقب الطائرات والسفن التي تأتي إلى البلاد، بل هي مصدر للشرعية، حيث أصدرت قرارا بمنع تصدير الأسلحة ووصول المرتزقة.

22 مارس

–قبلت المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي في هولندا حافظة مستندات تضمنت عشرين جريمة من الجرائم التي ارتكبها أردوغان والسراج في الأراضي الليبية مرفقة بالأدلة القاطعة والبراهين.

أهم التهم الإبادة الجماعية بالقتل وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي، القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية.

–طالبت لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني بالقطاع الخاص التابعة لهيئة مكافحة الفساد اليوم الإثنين، كل القطاعات داخل الدولة الليبية العامة والخاصة بضرورة تكليف مندوب للتواصل معها في مقر الهيئة في طرابلس.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا طالبت الأيام القليلة الماضية بضرورة تطبيق الرقم الوطني بالقطاع الخاص للعاملين في الجهات العامة العاملة في الدولة الليبية.

–أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الأحد 14 مارس الجاري تمكنها من القبض على القيادي في تنظيم الدولة الإرهابية “داعش” في مدينة أوباري المدعو محمد ميلود محمد المكنى “أبوعمر”.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة أنه على تمام الساعة الخامسة صباحًا قامت مجموعة عمليات المهام الخاصة بعمليه نوعية في مدينة أوباري حي الشارب حيث استهدفت أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت إبان سيطرت التنظيم على المدينة في سنة 2015.

هذا الإرهابي المقبوض عليه حسبما ما أفادت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” قاد عمليات إرهابية أبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي حيث أصيب بطلق ناري في البطن ونقل للعلاج في مدينة الجفرة ومن ثم عاد إلى مدينة سرت بعد شفائه من الإصابة.

23 مارس

-جرت بديوان رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي صباح اليوم الثلاثاء عملية التسليم والاستلام بين عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، مع نظرائهم بالحكومة الليبية.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت إلى مطار بنينا الدولي طائرة تقل وفد حكومة الوحدة الوطنية يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، يرافقه وزراء الداخلية، المالية، التخطيط، الرياضة، الشباب، التربية والتعليم، التعليم العالي، التعليم التقني، الإسكان والتعمير، إضافة إلى وزير الزراعة.

–ميزانية ليبيا للعام 2021:

حكومة الوحدة الوطنية قدمت مقترحين للميزانية الأول 96.2 مليار والثاني أكثر من 100 مليار

الباب الأول: 33.5 مليار يتضمن:

زيادة المرتبات بنسبة 20% والإفراج عن 260 ألف تم تعيينهم ولم يدرجوا

الباب الثاني 12.4 مليار

الباب الثالث 23 مليار

الباب الرابع 22 مليار

باب الطوارئ 5 مليار

تتضمن هذه الميزانية:

علاوة الزوجة والأبناء 6 مليار

الوقود 12 مليار

ميزانية النفط 7 مليار

–انتهت رحلة السلام التي أطلقها الشاب الليبي، عبد العالي الحبوني، وهو في قبضة مليشيات تقول أنها من مدينة الزاوية وتنحر جمله .

وقام بعض أفراد المليشيات من مدينة الزاوية بنشر صور ومقاطع فيديو تأكد فيه قتل جمل “السلام”، وظهر أحد أفراد المليشيا في مقطع فيديو وهو واقف أمام جثة الجمل، يقول باستهزاء ” تحية للسلام، أحلي جمل رأيته في حياتي، ياشباب عطونا الكبدة، أريد كبدة جمل الحبوني”.

فقد أعلنت بعض مليشيات الزاوية القبض على الشاب عبد العالي الحبوني، وعميد بلدية الرجبان، على مشارف مدينة الجميل، وقامت بنحر الجمل .

24 مارس

–بحث مساعد وزير الخارجية المصري السفير علاء رشدي مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين آخر التطورات في ليبيا.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية فإن الوزيرين عقدا جلسة مشاورات اليوم الثلاثاء بشأن المسائل متعددة الأطراف حضره وفدين من كلا البلدين، حيث ناقشا العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيد متعدد الأطراف.

ووفق البيان فقد شهدت الجلسة تبادلاً للآراء بشأن تناول الأطر الأممية للنزاعات في الشرق الأوسط وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية، وكذلك ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للنزاعات في ليبيا وسوريا واليمن بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية وذلك بناء على القرارات الأممية ذات الصلة.

–“جرائم مروعة” ارتكبتها ميليشيات الوفاق ورصدها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بليبيا في تقريره بحق المهاجرين .

التقرير يؤكد وقوع انتهاكات بحق المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي كانت واقعة تحت سيطرة الوفاق، التحقيقات خلصت إلى أن المدير الفعلي لمركز النصر للاحتجاز في الزاوية هو خالد الهيشري، المعروف باسم “البوتي”.

–روى عميد بلدية الرجبان، عثمان الشعباني، أمس الثلاثاء، تفاصيل اختطافه واحتجازه من قبل ميليشيا “الإسناد الأولى” بقيادة محمد بحرون الملقب بـ”الفار” المدعوم من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

الشعباني قال في مقطع صوتي، إنه كان متجها نحو مدينة الجميل رفقة وفد من أعضاء البلدية وعدد من الصحفيين والرحالة عبد العالي الحبوني، وقبل الوصول إلى المدينة بـ 10 كيلو مترات، أوقفتهم القوة المتواجدة ببوابة “العجربية”، مضيفا “تعرفوا على شخصي والتقطوا معنا صورا قبل أن يتغير الوضع في لحظة بعد استقبالهم مكالمات خارجية”.

–تعهد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد بالعمل على تشجيع الشركات الأجنبية على العودة لتنفيذ تعاقداتها.

وكشف عابد عن رغبة حكومة الوحدة الوطنية في عودة الشركات الأجنبية خاصة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات.

–يستعد ملعب شهداء بنينا غدا الخميس لاحتضان مباراة منتخب ليبيا وضيفه التونسي ليكون اللقاء هو الأول لفرسان المتوسط على أرضه منذ 8 سنوات، وذلك بسبب الحظر الذي فرض على الملاعب الليبية.

وتأتي مباراة ليبيا و نسور قرطاج ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، المقرر إقامتها في الكاميرون.

–لمح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأربعاء خلال استقباله من اسموه رجل السلام عبدالعالي الحبوني إلى أن السلام يحتاج إلى تعويضات وجبر الضرر.

واعتبر البعض أن هذه التلميحات هي مقايضة من قبل المشري الذي تسلم الحبوني من المدعو محمد بحرون الملقب بـ”الفار” المطلوب لدى النائب العام في قضايا إرهاب منذ سنة 2017 على ذمة القضية المعروفة باسم ” داعش “131”.

–اغتيل الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي بوابل من الرصاص أصاب رأسه وأنحاء متفرقة من الجسم قرب جامعة العرب الطبية بمنطقة بلعون في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وشهدت منطقة بلعون فوضى عارمة على خلفية اغتيال الورفلي، وتجمعت عدداً من السيارات العسكرية، حيث جرى نقل الجثمان إلى مركز بنغازي الطبي، الذي شهد تجمع لعسكريين ومسلحين ما تسبب بحالة من الخوف والهلع، وأعلنت وفاة الورفلي وفقاً لمصادر طبية لأخبار ليبيا 24.

–أصدر اللواء طارق بن زياد مُعزز التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، اليوم الأربعاء، بيان تعزية حول اغتيال الرائد محمود الورفلي في مدينة بنغازي.

وقال اللواء في بيان له، “ببالغ الحزن والأسى ينعى اللواء طارق بن زياد مُعزز وفاة الرائد محمود الورفلي الذي طالته أيادي الغدر في مدينة بنغازي مساء اليوم “.

25 مارس

–زعم مدير المكتب الإعلامي لمليشيا البنيان المرصوص، أحمد هدية، أن خبر وفاة الرائد محمود الورفلي مفبرك وغير صحيح.

وأوضح هدية في تغريدة له عبر تويتر، أن الغرض من نشر الخبر وتأكيده بهذه السرعة لكي يصدق الجميع أنه مات، لتتغير أوراقه الشخصية ليغادر البلاد.

وتابع هدية المتحدث السابق باسم “فجر ليبيا”، ” ننتظر تأكيدا غير قابل للتزوير لو يحبوا نصدقوهم”.

–صعدت بوكو حرام خلال العام الجاري من عمليات اختطاف طلبة المدارس فحتى بعد إطلاقها سراح أكثر من ثلاثمائة تلميذة اختطفتهم الجماعة الإرهابية في شمال نيجيريا لم يردعها الغضب العالمي الذي سببته تلك العملية لتعود الجماعة المتطرفة وتنفذ عملية جديدة الأسبوع الماضي من خلال اختطاف طلبة ومعلمين من مدرسة ابتدائية في ولاية كادونا شمالي البلاد.

عملية الاختطاف تلك تعد هي الثالثة خلال عام 2021 وتؤكد أن طلبة المدارس في نيجيريا يفتقدون للأمان بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وهو ما جعل أكثر من 13 مليون طفل نيجيري غير ملتحقين بالمدارس وهو أعلى رقم يسجل في العالم للأطفال الذين لا يتلقون التعليم.

–بعد نحر جمله في مدينة الزاوية مع قرب انتهاء رحلة السلام أكد، عبد العالي الحبوني، أن رحلة السلام التي بدأها قبل أسابيع من أمساعد إلى رأس أجدير، لم تنته وستستمر من الزاوية بعد عيد الفطر.

وقال الحبوني في منشور عبر صفحته بـ فسبوك، إن “الفعل الفردي والمشين لا يمثل مدينة أو قبيلة، بل يمثل صاحبه، كل أهل الزاوية لا ذنب لهم بما حدث، صباح اليوم نزلت للشارع وجدتهم أناسا أطيب من الطيب نفسه، ولا علم لهم بما حدث وهم من أمنني وهم ينتظرون بداية الرحلة القادمة من مدينتهم نحو الشرق من الساحل إلى مصراتة الحبيبة.

–علق أبرز قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا العضو المؤسس لحزب العدالة والبناء، عبدالرزاق العرادي، على اغتيال الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي.

وقال العرادي في تغريدة عبر تويتر، “كنت أتمنى أن يقف أمام العدالة الأرضية لكنه اليوم يقف أمام العدالة الإلهية، عند من لا يظلم عنده أحد”.

واختتم العرادي تدوينته قائلا: “أفضي إلى ما قدم واليوم هو يوم عيد عند أبناء وأزواج وأمهات ضحاياه.. هكذا هي الدنيا”.

–توقع عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق الدرسي اليوم الخميس أن تتم الانتخابات في موعدها ليس بإدارة ليبية بل بإصرار المجتمع الدولي وبقيادة أمريكية.