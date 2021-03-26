فريق الحفر بشركة سرت يتفقد حقل جديد لاستخراج النفط بعد شهر رمضان

ضمن توجيهات المؤسسة الوطنية للنفط ، وفي إطار الخطوات التي تتخذها الشركة في زيادة القدرة الإنتاجية للنفط الخام وتعويض الكميات النفطية المنتجة باحتياطيات جديدة…

توجه فريق من إدارة الحفر والهندسة النفطية بشركة سرت لإنتاج النفط، إلى القطعة م ن 101 الواقعة بحوض مرزق والتي أسندت إلى الشركة بناء على قرار المؤسسة الوطنية للنفط رقم 141 لسنة 2007.

وقالت شركة سرت في إيجاز صحفي ، تتركز مهمة الفريق في تقييم الوضع حيث من المقرر أن تتوجه الحفارات إلى هذه القطعة بعد شهر رمضان المبارك ، وسيتم لاحقًا استغلال معدات الربط المبكر والمعدات السطحية المجاورة بالتعاون مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الموجودة في الجنوب.

ومن المتوقع دخول الحقل للإنتاج في غضون ثمانية عشر شهراً من بدء العمليات حيث ستتوجه حفارتان للحفر وأخريان للصيانة ستعمل على خمسة آبار استكشافية كمرحلة أولى.

الجدير بالذكر أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تمتلك عدة قطع مستهدفة بالتطوير بعون الله تعالى قريبا ومنها القطعة 216 بحوض غدامس والقطعتان 16 و 17 جنوب رأس لانوف سيبدأ العمل عليها من خلال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد.

وبهذه المناسبة يتوجه السيد “مسعود سليمان” رئيس مجلس الإدارة بالشكر والعرفان للمؤسسة الوطنية للنفط على دعمها ومساندتها في تنفيذ هذه المشاريع التي تتابعها باهتمام بالغ.

وتوجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للإدارة العامة للعمليات وإدارة الاستكشاف ومختلف إدارات الشركة التي تبنت العمل على تنفيذ هذه الأعمال وإبرازها على أرض الواقع.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على أن شركة سرت تطمح إلى تطوير الحقول التابعة لها في الجنوب والغرب الليبي وستتسع رقعة نشاطها حتى تحقق رقماً يؤكد موقعها في مصاف الشركات الأولى والذي سيعيد لها مكانتها المعهودة بجهود المخلصين من مستخدميها في مختلف المواقع.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن هذه الأعمال ستنعكس بشكل إيجابي على المناطق المحيطة ، الأمر الذي سيتيح فرصاً متنوعة للعمل وتشجيع القطاع الخاص ودعم التنمية المكانية.