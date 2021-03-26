إعلان وثائقي ‘القذافي… الأيام الأخيرة’ يحصد ملايين المشاهدات

أعلنت قناة العربية الفضائية عن إنتاج شريط وثائقي سيعرض على شاشتها مساء اليوم السبت، يتناول الأيام الأخيرة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأظهر الإعلان المبدئي للشريط “برومو” أنه يوثق لأخر أيام المواجهات التي عاشتها ليبيا خلال تدخل حلف الناتو في أحداث فبراير سنة 2011، والتي انتهت باستهداف موكب القذافي ومرافقيه في مدينة سرت في 20 أكتوبر ، وذلك بتسجيل شهادات حية من رفاق القذافي الذين نجوا من الموكب، وآخرين من أفراد الحراسة الشخصية، وآخرين ظهروا أمام وسائل الاعلام لأول مرة بعد 10 سنوات من تلك الأحداث.
وعلى الرغم من أن الشريط لم يعرض بعد إلا أن الإعلان عنه حظي بعدد غير مسبوق من المشاهدات بلغت الملايين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
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