إعلان وثائقي ‘القذافي… الأيام الأخيرة’ يحصد ملايين المشاهدات

أعلنت قناة العربية الفضائية عن إنتاج شريط وثائقي سيعرض على شاشتها مساء اليوم السبت، يتناول الأيام الأخيرة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وأظهر الإعلان المبدئي للشريط “برومو” أنه يوثق لأخر أيام المواجهات التي عاشتها ليبيا خلال تدخل حلف الناتو في أحداث فبراير سنة 2011، والتي انتهت باستهداف موكب القذافي ومرافقيه في مدينة سرت في 20 أكتوبر ، وذلك بتسجيل شهادات حية من رفاق القذافي الذين نجوا من الموكب، وآخرين من أفراد الحراسة الشخصية، وآخرين ظهروا أمام وسائل الاعلام لأول مرة بعد 10 سنوات من تلك الأحداث.

وعلى الرغم من أن الشريط لم يعرض بعد إلا أن الإعلان عنه حظي بعدد غير مسبوق من المشاهدات بلغت الملايين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.