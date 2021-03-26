المنتخب الليبي يصل دودوما استعداد لمواجهة نظيره التنزاني

أفاد الاتحاد الليبي لكرة القدم، الجمعة، بوصول بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى تنزانيا عبر طائرة خاصة، استعدادا لمباراة الجولة الأخيرة بالمجموعة العاشرة أمام المنتخب التنزاني.

وأوضح الاتحاد، في إيجاز صحفي، أنه من المقرر إقامة المباراة، الأحد المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 .

وفاز المنتخب التونسي، على منافسه ليبيا، بخمسة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس الماضي، في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

واستضاف منتخب ليبيا، منافسه تونس في ملعب شهداء بنينا، ولأمرة تقام مباراة على أرضه منذ ثماني سنوات.

افتتح مؤيد اللافي أهداف ليبيا في الدقيقة 21، إلا إلياس السخيري أدرك التعادل في الدقيقة 39 لمنتخب تونس.

وفور مشاركته مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 48 سجل مهاجم الزمالك وتونس سيف الدين الجزيري الهدف الثاني لنسور قرطاج، وأضاف محمد دراجر الهدف الثالث لتونس بعد ثلاث دقائق.

وقلص مؤيد اللافي النتيجة بهدف ثان لليبيا في الدقيقة 54، ولكن في الدقيقة 84 سجل أنيس بن سليمان الهدف الرابع لتونس، قبل أن يتمم سيف الدين الجزيري خماسية نسور قرطاج بهدف خامس في الدقيقة 90.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في ذات التوقيت في ملعب مالابو الجديد فاز منتخب غينيا الاستوائية على تنزانيا بهدف دون رد.

وجاء الهدف القاتل في الدقيقة 90 ليمنح غينيا الاستوائية التأهل رسميا لأمم إفريقيا.

بتلك النتائج يتصدر منتخب تونس المجموعة العاشرة بـ13 نقطة يليه غينيا الاستوائية بتسع نقاط، ثم يحتل منتخب تنزانيا المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرا ليبيا بثلاث نقاط.