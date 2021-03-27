تفاصيل تورط الغنوشي في تهريب الأسلحة لليبيا والجهاديين .. وهذه مصادر ثروته المقدرة بمليار دولار

فجرت صحيفة الأنوار التونسية، مفاجأة من العيار الثقيل في تحقيق استقصائي حمل عنوان “الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي”، وكشفت حجم ثروته وهو مليار دولار، أي ما يعادل2,7 مليار دينار تونسي، وهى أرقاما ـ تعلن لأول مرة سرعان ما أثارت جدلاً وتحولت إلى حديث الساعة في باقي وسائل الإعلام التونسية.

وكشفت التحقيق أن حجم ثروة راشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة “إخوان تونس”، بلغت نحو مليار دولار في شكل ودائع بنكية موجودة أساسًا في سويسرا، وحصص في شركات موجودة خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا، ويديرهذه الثروة عدد محدود من أقارب راشد الغنوشي بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.

تهريب الأسلحة إلى ليبيا

وكشف التحقيق تورط الغنوشي في الوساطة لتهريب الأسلحة إلى ليبيا تمثل هي الأخرى رافدًا من روافد ثروة الغنوشي، الذي سهل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار.

تهريب الجهاديين مقابل مليون دولار للفرد

تهريب الجهاديين من أهم مصادر ثروة الغنوشي خاصة وأن تنظيم الطلائع الجهادي الذي وصل عدده 6 ألاف فى تونس بع ان تلقوا تدريبات عسكرية فى تركيا جعل تونس تحتل المرتبة الأولى فى أعداد داعش وبحسب الصحيفة حصلت عائلات الجهاديين على مبالغ تراوحت بين 50 إلي60 ألف دينار وتمويل هذه الصفقة التي تقاسم عائداتها الغنوشي جاءت من نظام أردوغان بتركيا بواسطة تمويلات قطرية

تجارة جوازات السفر

وكشفت الصحيفة عن أن زعيم إخوان تونس كون جزءا كبيرًا من ثروته بفضل تجارة جوازات السفر التي يشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة حسين الجزيري، وتحقق سنويًا رقم معاملات يقدر قيمتها بنحو 220 مليون دولار، فضلًا عن التهريب الذي يشرف عليه القيادي بالحركة والنائب الحالي في البرلمان السيد الفرجاني.